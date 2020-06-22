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Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платные камеры СИЗО в Черновцах.

«Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки – 346 ; неделю – 1170 ; месяц – 2508  грн», - написал он Facebook.

«А в Кабмине есть кто в адеквате? Такие камеры должны быть стандартом в СИЗО для всех, а не за деньги и не одна камера. Хвастаться тем, что человеческие условия мы дадим, но за деньги, ненормально», - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал ForUm, услугу платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских СИЗО запустили в начале мая.

По состоянию на начало июня в 6 следственных изоляторах появились камеры повышенного комфорта.
ForUm

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