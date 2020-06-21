также в разделеСтолица
Число погибших при взрыве дома в Киеве выросло 25
С места взрыва в Киеве вывезли около 60 т строительных конструкций 31
Троих человек спасли из-под завалов киевского дома 21
По факту взрыва дома в Киеве открыто уголовное производство 14
Правительство выделит помощь пострадавшим от взрыва в Киеве 10
Взрыв дома в Киеве: МВД рассматривает две версии 62
Возле дома в Киеве, где произошел взрыв, произошло ДТП с участием нацгвардейцев 28
В многоквартирном доме в Киеве прогремел мощный взрыв 80
В Киеве зафиксировали 73 новых случая коронавируса 25
Киевская область может вернуться к усилению карантина 23
В Киеве коронавирусом за сутки заразились 76 человек 34
В Киевсовете объяснили, почему в Киеве нужно косить траву 25
На киевских пляжах разрешили купаться 19
На Крещатике устроили рейд по кафе и ресторанам 39
В центре Киева мать с ребенком выпали из окна 54
В Киеве закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого» 23
В больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 – в тяжелом состоянии 10
За сутки COVID-19 в Киеве подтвердили у 92 человек 39

Жителей пострадавшей в результате взрыва девятиэтажки на улице Крушельницкой в Киеве и расположенных рядом с ней домов временно поселят в интернат.

Об этом на месте происшествия заявил мэр города Виталий Кличко.

«Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы», — рассказал он.

Кличко также отметил, что во время взрыва несущая конструкция дома получила слишком серьезные повреждения, в связи с чем его придется снести.

«Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
23
Теги