Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело из-за возможной незаконной слежки за действующим народным депутатом и пятым президентом Петром Порошенко.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос народного депутата от «Европейской cолидарности» Владимира Арьева.
Уголовное дело открыли 12 июня по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса — превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.
В кратком описании говорится, что вероятно неустановленные правоохранители 11 июня собирали конфиденциальную информацию о Порошенко. Досудебное расследование по делу проводит Госбюро расследований.
Напомним, США обеспокоены признаками выборочного правосудия в Украине.
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