Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA) осудил попытку власти «вести политически мотивированные дела против бывших чиновников», в частности против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сказано в сообщении организации.

В июле 2019 года UCCA вместе с послами стран Группы семи напомнила президенту Владимиру Зеленскому, что законы о люстрации, которые вступили в силу после Революции Достоинства, были обусловлены преступлениями экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

В организации подчеркнули, что «в отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и общественные деятели, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением структуры национальной обороны Украины и спасли экономику, которая сокращалась после вторжения России».

В комитете заявили, что «вместо того, чтобы покинуть страну уязвимой для дальнейшего вторжения со стороны России», бывшим лидерам Украины удалось убедить США предоставить Украине летальное оборонительное вооружение и возродить как украинские вооруженные силы, так и значительную отечественную военную промышленность.

В заявлении говорится, что выборочное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый вред имиджу Украины в международном сообществе.

Организация призвала украинское руководство воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона и не разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров.

Напомним, Порошенко заявил, что на него завели дело из-за томоса и ПЦУ.