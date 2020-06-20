Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин.

Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

«Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению», - отметил глава ОГА.