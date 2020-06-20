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Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин.

Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

«Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению», - отметил глава ОГА.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало специальные показатели, на значения которых ссылаются области при принятии решения об усилении или ослаблении карантина. Инцидентность - это количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

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