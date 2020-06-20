За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 841 человека, зафиксировано 9 летальных случаев, 373 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 20 июня.

Суточный показатель снизился после трех дней антирекордов: 19 июня заболел 921 человек, 18 июня — 829, 17 июня — 758.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 1627 случаев;

Волынская область — 1743 случая;

Днепропетровская область — 1036 случаев;

Донецкая область — 355 случаев;

Житомирская область — 1226 случаев;

Закарпатская область — 2069 случаев;

Запорожская область — 551 случай;

Ивано-Франковская область — 1981 случай;

Кировоградская область — 612 случаев;

г. Киев — 4252 случая;

Киевская область — 2174 случая;

Львовская область — 3679 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Николаевская область — 349 случаев;

Одесская область — 1232 случая;

Полтавская область — 290 случаев;

Ровенская область — 2773 случая;

Сумская область — 252 случая;

Тернопольская область — 1643 случая;

Харьковская область — 1779 случаев;

Херсонская область — 185 случаев;

Хмельницкая область — 612 случаев;

Черновицкая область — 4268 случаев;

Черкасская область — 592 случая;

Черниговская область — 467 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 35 825 человек, из них 16 406 выздоровели, летальных исходов — 994.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.

С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабления карантина.

С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, гостиницам и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.

Напомним, в больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента.