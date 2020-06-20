За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 841 человека, зафиксировано 9 летальных случаев, 373 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 20 июня.
Суточный показатель снизился после трех дней антирекордов: 19 июня заболел 921 человек, 18 июня — 829, 17 июня — 758.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 1627 случаев;
Волынская область — 1743 случая;
Днепропетровская область — 1036 случаев;
Донецкая область — 355 случаев;
Житомирская область — 1226 случаев;
Закарпатская область — 2069 случаев;
Запорожская область — 551 случай;
Ивано-Франковская область — 1981 случай;
Кировоградская область — 612 случаев;
г. Киев — 4252 случая;
Киевская область — 2174 случая;
Львовская область — 3679 случаев;
Луганская область — 72 случая;
Николаевская область — 349 случаев;
Одесская область — 1232 случая;
Полтавская область — 290 случаев;
Ровенская область — 2773 случая;
Сумская область — 252 случая;
Тернопольская область — 1643 случая;
Харьковская область — 1779 случаев;
Херсонская область — 185 случаев;
Хмельницкая область — 612 случаев;
Черновицкая область — 4268 случаев;
Черкасская область — 592 случая;
Черниговская область — 467 случаев.
Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.
С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.
С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабления карантина.
С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, гостиницам и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.
С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.
Напомним, в больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента.
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