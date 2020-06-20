Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «фашизм, ненависть под знаменами демократии» в Беларуси не допустят.

Об этом сообщает Белта.

«Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят», — сказал он.

По словам Лукашенко, в Беларуси «постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено», — сказал он.

В Минске и других городах Беларуси день прошли «мероприятия солидарности» в поддержку задержанных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах.

Напомним, Лукашенко передал подарок Зеленскому.