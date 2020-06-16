16 июня состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой, сообщает Посольство Беларуси в Украине.

В ходе встречи для президента Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов», а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала «оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами».