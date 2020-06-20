За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 76 человек – это на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в столице 4252 подтвержденных случая заболевания. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко на совей странице в Facebook в субботу, 20 июня.

За минувшие сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет; пять девочек от 5 до 15 лет и три мальчика, которым 2, 7 и 17 лет. Кроме того, коронавирусом заразились двое медработников.

Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 15. Соломенском – 11. В Дарницком и Святошинском районах – по 8 случаев.

Госпитализированы пятеро пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.

Также один человек скончался. С начала пандемии в Киеве уже 97 жертв.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.