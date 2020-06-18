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АО «Укрзализныця» отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей председателя правления «Киевского электровагоноремонтного завода» (КЭВРЗ).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, во время отчета руководителя предприятия перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 2020 года было выявлено ряд нарушений.

По данным УЗ, завод, в частности, превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом, как отмечается, стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.
ForUm

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