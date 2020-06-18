Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатья приняла решение усилить противоэпидемические мероприятия в области. Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

«Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32,07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тыс. населения», - говорится в сообщении.

Комиссия решила запретить на всей территории области до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения:

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

организацию и проведение торжественных мероприятий, связанных со свадьбой с участием более 10 человек;

проведения поминок с участием более 10 человек в помещениях и 20 на открытом воздухе;

работу спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

работу учреждений дошкольного образования;

работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

работу ресторанов, кафе других заведений питания в закрытых помещениях;

межобластные регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Также возобновляется работа контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Оставить в силе следующие ослабления противоэпидемических мероприятий и разрешить:

деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон);

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном соединении, при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство;

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.

посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях, проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий по практической подготовке на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получение документов о профессиональном (профессионально-техническом) и высшем образовании, участие в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

Главному управлению Госпродпотребслужбы в Закарпатской области, главному управлению Национальной полиции в, управлению патрульной полиции, ВЧ 3002 Национальной гвардии Украины поручено:

- обеспечить проведение рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований относительно функционирования в условиях адаптивного карантина.

- особое внимание обратить на соблюдение масочного режима, социальной дистанции и определенных мер дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и общественном транспорте.

Напомним, ранее карантин ужесточили Ивано-Франковская и Тернопольская области.