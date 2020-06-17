Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом ввел ряд новых ограничений.
Так, запрещены массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры).
В заведениях общественного питания запретили празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы).
В таких заведениях клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мероприятий
Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей.
Деятельность заведений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований, запретят.
Перевозку пассажиров нужно осуществлять исключительно в масках в соответствии с количеством мест для сидения
С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры.
Напомним, накануне Ивано-Франковская область ужесточила карантин.
По состоянию на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, за последние сутки – 758 случаев.
Сегодня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.
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