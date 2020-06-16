В Ивано-Франковской области ужесточат карантин, сообщает пресс-служба горсовета облцентра.

Так, по итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили:

- приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров;

- приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие;

- разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев.

По данным СНБО, в Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом и 7 выздоровлений. За все время пандемии в городе было 1809 подтвержденных случая COVID-19, умер 91 заболевший, выздоровели 1037.