На сегодняшний день нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», - заявил премьер.

Он напомнил, что правительство в этом году отменило проведение очного пробного ВНО, заменив его оценкой в ​​режиме онлайн. «По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены на пункты сдачи ВНО», - отметил глава правительства.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, Министерство образования и науки считает отмену ВНО недопустимой.