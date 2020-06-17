Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг спекуляции о том, что посла Украины во Франции Олега Шамшура уволили за его позицию по поводу рекламы Danone, объяснив, что посол давно ожидал ротации.

Об этом глава МИД заявил в эфире «Радио НВ», передает Европейская правда.

Кулеба пояснил, что ротация послов – долговременная процедура, и замена Шамшура планировалась давно.

«Назначение посла с процедурной точки зрения длится 4-6 месяцев. Надо сначала провести согласование кандидатуры внутри страны, проверить человека. После этого отправляем запрос на согласие правительства страны, в которую направляется посол. Получаем согласие, готовим указ о назначении», - рассказал Кулеба.

По его словам, Шамшур был послом шесть лет, при том, что закон Украины о дипломатической службе устанавливает, что, как правило, заграничная командировка длится 4 года.

«Мы для послов иногда делаем исключения, немного продлеваем, но он уже шесть лет работает, и в соответствии с законом автоматически подпадает под ротацию», - пояснил министр.

Кулеба отдельно отметил эффективную работу посла по поводу скандала с рекламой Danone и Пореченковым.

«Боюсь, что наши с вами объяснения не убедят никаких фанатов конспирологических версий о том, что мы увольняем послов за то, что они борются с антиукраинской рекламой Danone. Любой человек, у которого есть хоть немного здравого смысла, понимает, что назначение и увольнение посла - очень долгие процедуры. Не может идти речь о каких-то целенаправленные подобные вещи. Тем более, что господин Шамшур эффективно выполнил свою работу в вопросе Danone и заслуживает положительной оценки», - заявил министр.

На прошлой неделе президент Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив вместо Олега Шамшура Вадима Омельченко. После этого в соцсетях звучали обвинения, якобы дипломата уволили за его проукраинскую позицию.