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Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла во Франции Олега Шамшура.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике Вадима Омельченко.

Вадим Омельченко родился в 1963 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Заслуженный юрист Украины.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава.

Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Омельченко преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины, читал лекции в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

С 2006 года – президент Института Горшенина.  

Уволенный  Олег Шамшур добился прекращения рекламной кампании французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова.

 
ForUm

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