Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного», - написал он в Twitter.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного 🙂 — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Напомним, российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.

В украинском представительстве компании заявили, что им обидно из-за ситуации, которая сложилась, но они не могут «влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России».