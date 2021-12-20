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Региональные центры оценки качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в том числе стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится 5–22 января 2022 года. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробной внешней независимой оценке на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Пробная внешняя независимая оценка по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 26 марта. В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

 
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