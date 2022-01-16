В Украине появился новый сертификат для внешнего независимого оценивания в 2022 году.
Теперь в нем кроме основной части будет еще и дополнительные, говорится в приказе Министерства образования и науки Украины, пишет crimezone.
В основной части сертификата внешнего независимого оценивания теперь будут указываться только те учебные предметы, которые участник будет сдавать за счет средств государственного бюджета.
А в дополнительную часть внесут результаты по тем предметам, которые участник будет сдавать за собственные средства.
Кроме того, с целью борьбы с подделками новую версию сертификата оснастили электронным идентификатором в виде QR-кода в верхней части документа.
С помощью кода производится верификация указанной в сертификате информации.
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