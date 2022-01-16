В Украине появился новый сертификат для внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Теперь в нем кроме основной части будет еще и дополнительные, говорится в приказе Министерства образования и науки Украины, пишет crimezone.

В основной части сертификата внешнего независимого оценивания теперь будут указываться только те учебные предметы, которые участник будет сдавать за счет средств государственного бюджета.

А в дополнительную часть внесут результаты по тем предметам, которые участник будет сдавать за собственные средства.

Кроме того, с целью борьбы с подделками новую версию сертификата оснастили электронным идентификатором в виде QR-кода в верхней части документа.

С помощью кода производится верификация указанной в сертификате информации.