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В отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство.  

«Ну что же... Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно», - написал он в Facebook, опубликовав сообщение ОГП.

Согласно документу, жалоба на Холодницкого поступила от руководителя Генеральной инспекции Сергея Лисаченко. Документ о проступке прокурора имеет гриф «Для служебного пользования», поэтому Холодницкий не знает о его содержании.

17 июня кадровая комиссия рассмотрит вопрос об отстранении его от должности на время расследования.

Напомним, 26 мая Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала не оставить это без реакции.

В ответ в САП напомнили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий.

Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.
ForUm

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