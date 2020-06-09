Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе. Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона «О прокуратуре» и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение», - сказала она.

Дисциплинарная жалоба в отношении Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения.

Напомним, 26 мая Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала не оставить это без реакции.

В ответ в САП напомнили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий.