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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе. Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона «О прокуратуре» и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение», - сказала она.

 Дисциплинарная жалоба в отношении Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения.

Напомним, 26 мая Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала не оставить это без реакции.

В ответ в САП напомнили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий.
ForUm

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