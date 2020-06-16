Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом во заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы на это обратили внимание», - сказал Песков, комментируя предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы в отношении появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна. «Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи», - сказал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, «учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации», Россия всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, «когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах».

«Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», - подчеркнул представитель Кремля.

12 июня в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией.

Украина стала шестой страной-партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.