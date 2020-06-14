За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 50 детей и 48 медиков.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за время пандемии заболели 5494 медработника.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 648 человек, зафиксировано девять летальных случаев, 106 пациентов выздоровели.

Всего за все время эпидемии в Украине заболело 31 154 человека, из них 14 082 выздоровели, летальных исходов — 889.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и железнодорожные перевозки.