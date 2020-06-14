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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 648 человек, зафиксировано девять летальных случаев, 106 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины по состоянию на утро воскресенья, 14 июня.

Это самый низкий показатель суточной заболеваемости за последние три дня: днем ранее было 753 заболевших, 12 июня зафиксировали 683 новых случаев, а 11 июня — 689 инфицированных.

Всего за все время эпидемии в Украине заболело 31 154 человека, из них 14 082 выздоровели, летальных исходов — 889.

На данный момент статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая:

Винницкая область — 1393

Волынская область — 1398

Днепропетровская область — 998

Донецкая область — 292

Житомирская область — 1045

Закарпатская область — 1632

Запорожская область — 527

Ивано-Франковская область — 1728

Кировоградская область — 582

г. Киев — 3904

Киевская область — 1995

Львовская область — 2797

Луганская область — 56

Николаевская область — 321

Одесская область — 1099

Полтавская область — 278

Ровенская область — 2341

Сумская область — 215

Тернопольская область — 1427

Харьковская область — 1521

Херсонская область — 180

Хмельницкая область — 556

Черновицкая область — 3916

Черкасская область — 543

Черниговская область — 410

Напомним, в Украине впервые зафиксировано более 700 новых случаев инфицирования коронавирусом.
ForUm

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