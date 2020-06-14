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Нардеп Александр Дубинский возглавил киевскую областную организацию партии Слуга народа, соответствующее решение приняли члены областной партийной организации.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Дубинского, президент Владимир Зеленский поставил перед ним задачу, чтобы Киевская область показала самый высокий результат партии по всей стране.

«И это вполне реально, учитывая качество команды, которую мне удалось собрать в штабе области, и волю к победе, которую мы продемонстрировали с коллегами по депутатскому корпусу, когда победили вокруг Киева мощных кандидатов Порошенко. Победим и сейчас», - отметил депутат.

А членами совета Киевской областной партийной организации стали Артем Культенко, Артем Ковалев, Влад Ковалевский и Алла Арешкович.

Напомним, во внутрипартийных праймериз Слуги народа по отбору кандидата на пост мэра Киева уже изъявили желание принимать участие народные депутаты Александр Качура, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Николай Тищенко и Ирина Верещук .
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