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Народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева.

«Я не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность», - рассказала Верещук в эфире телеканала «Наш», передает Интерфакс-Украина.

«У меня определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?» - добавила она.

Ранее руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что от четырех до шести кандидатов в мэры Киева могут принять участие в партийных праймериз, упомянув народных депутатов Александра Ткаченко, Николая Тищенко, Александра Дубинского и Александра Качуку. Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

Качура и Дубинский, заявившие о желании баллотироваться на пост мэра Киева, заявили о намерении провести дебаты, не дожидаясь праймериз.
ForUm

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