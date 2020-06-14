У народного депутата от Слуги народа Максима Перебийниса обнаружили коронавирус.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, нардеп чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.
«На прошлой неделе (нардеп Перебийнис — ред.) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми контактировал», — рассказала Кравчук.
Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
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