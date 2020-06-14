Президент Владимир Зеленский отдал распоряжение бесплатно провести пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, о механизмах компенсации средств выпускникам, которые оплатили пробное ВНО, будет объявлено в понедельник, 15 июня.

«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — сообщил Марченко.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году пробное ВНО пройдет онлайн 15 и 17 июня.

Напомним, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15−17 июня.