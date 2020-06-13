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Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга Минздрава в субботу, 13 июня.

«Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня», — отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, это сделали из-за роста количества больных COVID-19.

Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления № 392 исключено слово «пробное»).

Как сообщалось, в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что получил информацию об отмене основной сессии ВНО вообще.

Позже появилась информация, что пробное ВНО-2020 можно сдать дома.
ForUm

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