Во Львовской области карантин продлили еще на неделю, так как показатели заболеваемости COVID-19 не позволяют перейти к послаблениям.

Такое решение приняла ответственная комиссия, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

«За двое предыдущих суток во Львовской области зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области при норме 12 сейчас составляет 21,4. Исходя из этого, об ослаблении карантина пока говорить не можем», — отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Он добавил, что сейчас все цифры свидетельствуют о пике заболеваемости во Львовской области, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений.

«Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад. Ослабление карантина — неоправданный риск ценою в сотни жизней», — подчеркнул Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, существенного увеличения числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, за последние 7 дней не наблюдается, однако те пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях.

«Заполненность мест — почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 000 населения — 27, показатель инцидентности по Львову — 41», — отметил Чемерис.

Следующее заседание, на котором рассмотрят возможное ослабление карантинных мероприятий, состоится 19 июня.

Напомним, 11 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти 700 заражений за сутки.