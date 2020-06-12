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Директора филиала «Главный информационно-вычислительный центр» АО «Укрзализныця», которому вручено подозрение в злоупотреблениях служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на экспресс до Международного аэропорта «Борисполь», отстранили от исполнения должностных обязанностей на период следствия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

После завершения следственных действий и приговора суда компания примет решение о дальнейшей судьбе работника.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО «Укрзализныци», его бывшему заместителю и еще двум лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на «Бориспольский экспресс».  
ForUm

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