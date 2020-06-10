Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили директору филиала Главного информационно-вычислительного центра АО «Укрзализныци», его бывшему заместителю и еще двум лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на «Бориспольский экспресс». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о:

директоре филиала «ГИВЦ» АО «Укрзализныця»;

экс-заместителе директора филиала «ГИВЦ» АО «Укрзализныця» (действующий на момент подготовки и начала совершения преступления);

бенефициарном владельце частной компании;

директоре частной компании;

НАБУ и САП устанавливает местонахождение других возможных участников преступления.

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («незаконченное покушение на завладение денежными средствами АО «Укрзализныця» в особо крупном размере совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц»).

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица «Укрзализныци» инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса по «Бориспольскому экспрессу». Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако экспертиза, проведенная пределах досудебного расследования, установила, что предоставленное программное обеспечение «Укрзализныци» для продажи билетов на «Бориспольский Экспресс» фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса https://booking.uz.gov.ua, а следовательно, не создает дополнительной стоимости для государственной компании. Разработчик указанного сервиса предложил «Укрзализныце» реализовать электронную продажу на «Бориспольский экспресс» бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже э-билетов на пассажирские поезда. Заоднако «Укрзализныця» выбрала закупку этой опции по 10,4 млн грн у другой компании, вероятно связанной с бывшими должностными лицами госкомпании.

По замыслу организаторов схемы, привилегированный поставщик в дальнейшем дожжен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ІТ-услуг неконкурентным способом – за счет предоставленных должностными лицами Укрзализныци преимуществ в заключены договоров поставки. Для этого компания должна внедрить на «Укрзализныце» свой программный продукт по продаже билетов на «Бориспольский экспресс», которую впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и проведения ряда следственных действий руководство «Укрзализныци» остановило расчет за программное обеспечение с выбранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн остались на счетах госкомпании.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и САП осуществляют с декабря 2018 по публикациям в СМИ.