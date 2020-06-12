также в разделеСтолица
Кличко о ТРЦ на пр. Леся Курбаса: Киев заставил застройщика убрать «креатив» с дороги 26
Ограничения в Киеве вернут, если на 100 тысяч человек будет 24 больных 28
Еще 95 киевлян заболели коронавирусом 60
Власти Киева собираются усилить карантин 104
Лето в Киеве начало быть температурные рекорды 17
КГГА: В Киеве растет число бессимптомных больных COVID-19 33
В Киеве камеры зафиксировали новый антирекорд скорости 58
За сутки в Киеве подтвердили 91 новый случай коронавируса 40
Киев пока не переходит к следующим этапам ослабления карантина 29
Кличко сказал, когда завершат работы на Борщаговском путепроводе 15
В карантинном Киеве массово составляют протоколы на водителей маршруток 44
В киевских больницах – 223 пациента с COVID-19, почти вдвое больше – с пневмонией 27
В Киеве уже 3580 больных коронавирусом 33
Укрзализныця завершила реконструкцию станции Выдубичи 67
Верещук готовится к праймериз на выборы мэра Киева 21
Киев поднялся на 44 пункта в рейтинге по стоимости жизни 21
В Киеве проректора университета задержали на взятке в 224 тысячи 107
В Киеве пьяный мужчина украл у посла автомобиль и попал на нем в ДТП 22

В Киеве с 1 июля приостановят бесплатный проезд по удостоверению УБД, сообщила пресс-служба Нацгвардии.  

«Опытная эксплуатация автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности заканчивается 30 июня 2020 года, с 1 июля она «вводится в промышленную эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Проезд в муниципальном транспорте Киева будет осуществляться исключительно при наличии электронного билета.

«Льготная категория граждан, которая проживает в столице и получает льготы из городского бюджета, может получить бесплатный электронный билет – многофункциональную электронную карту «Муниципальная карточка «Карточка киевлянина» согласно действующему законодательству», - сообщили в НГУ.

Чтобы оформить муниципальную карту «Карточка киевлянина», необходимо обратиться в Ощадбанк.

Для ее получения необходимы: паспорт; номер налогоплательщика; документы, подтверждающие право на получение «Карточки киевлянина» (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и прочее); удостоверение, предоставляющее право на льготы; справка переселенца (при наличии).

Как сообщал ForUm, в Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги