В Киеве с 1 июля приостановят бесплатный проезд по удостоверению УБД, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Опытная эксплуатация автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности заканчивается 30 июня 2020 года, с 1 июля она «вводится в промышленную эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Проезд в муниципальном транспорте Киева будет осуществляться исключительно при наличии электронного билета.

«Льготная категория граждан, которая проживает в столице и получает льготы из городского бюджета, может получить бесплатный электронный билет – многофункциональную электронную карту «Муниципальная карточка «Карточка киевлянина» согласно действующему законодательству», - сообщили в НГУ.

Чтобы оформить муниципальную карту «Карточка киевлянина», необходимо обратиться в Ощадбанк.

Для ее получения необходимы: паспорт; номер налогоплательщика; документы, подтверждающие право на получение «Карточки киевлянина» (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и прочее); удостоверение, предоставляющее право на льготы; справка переселенца (при наличии).

Как сообщал ForUm, в Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.