В Киеве впервые провели обучение полному составу 112 бригады территориальной обороны, участие в которых одновременно приняли 9 батальонов. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Учения проходили, как всегда, в выходные дни. На десяти учебных площадках участники однодневного собрания изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.

«В случае провокаций или открытой агрессии враг встретит сопротивление на каждом перекрестке и мосту, ведь в каждом районе Киева его будут готовы встретить силы терробороны, – отметил во время учений командир 112-й отдельной бригады, подполковник Александр Павлий. – Такие же подразделения укомплектуют, обучают и готовят к развертыванию в других городах и областях страны. Также хотел бы отметить, что киевская городская власть и районные в Киеве государственные администрации идут навстречу 112 бригаде по решению почти всех вопросов, и мы за это очень благодарны».

Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, сборы посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. Участвовали в занятиях и депутаты Киевского городского совета, и работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.

По словам инструкторов, по итогам занятий многие рекруты выразили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны.

Напомним, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о терробороне города Киева – по ссылке.

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