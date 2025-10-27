УБД під загрозою: Кому можуть скасувати статус учасника бойових дій

Ветерани, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть його втратити з трьох основних причин, серед яких – вчинення тяжкого злочину та подання неправдивих даних.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту, роз'яснюючи порядок скасування статусу.

Зокрема, ветерани можуть втратити статус УБД через:

Вчинення тяжкого злочину під час проходження військової служби або участі в бойових діях. Подання неправдивих або фальшивих даних про участь у бойових діях, які стали підставою для отримання статусу. Добровільна відмова від статусу учасника бойових дій.

Порядок надання та скасування статусу УБД визначено постановою Кабінету Міністрів України №203 від 3 березня 2020 року.

Рішення щодо скасування статусу ухвалюють відомчі комісії, створені при Міністерстві оборони, Національній гвардії, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та інших силових відомствах.

У спірних випадках або ситуаціях, що викликають сумніви, остаточне рішення належить Міжвідомчій комісії при Міністерстві у справах ветеранів України.