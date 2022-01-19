Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Проект «Электронная карточка учащегося» начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единым для использования в транспорте. В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту. Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет другим образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте», – отметил Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА отметил, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.

«Столица – лидер в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте учащегося мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам. В дальнейшем мы будем использовать новые сервисы как дополнительный функционал для карт, что сделает их эффективным и современным инструментом для сферы образования, в частности, для оплаты питания или контроля родителями по оценкам детей», – подчеркнул Мондриевский.

Он также отметил, что два года подряд в столице откладывали введение электронной карточки ученика именно из-за неактивного участия родителей в этом процессе, но современные условия требуют рационального отношения к столичному бюджету, и времени на эксперименты больше нет. Окончательный переход на новое приложение должно состояться уже в марте, и это обоснованная позиция городских властей.