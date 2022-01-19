также в разделеСтолица
Лаунж на ж/д вокзале Киева будет бесплатным для владельцев премиальных карт Visa 10
Суд признал недействительным договор субаренды в Протасовом яру, защитив его от застройки 10
У Печерского суда пострадали полицейский и митингующий, задержанных нет 19
В Киеве за сутки – 1268 новых больных COVID-19, из них 126 – детей 9
В Киеве могут перекрыть движение в связи с визитом Блинкена 16
Крещение в Киеве: где безопасно окунуться в прорубь 98
Ветер сорвал крест с купола Софийского собора в Киеве 326
В Киеве – почти тысяча новых больных COVID-19 9
Прокуратура проверит, почему патрульные отпустили водителя, избившего киевлянина 29
Скорость ветра в Киеве 14 января достигла рекордных 83 км/ч 14
За сутки в Киеве – 510 новых больных коронавирусом 9
Кличко во второй раз заболел COVID-19 48
В Киеве из-за непогоды дерево упало на авто, убив водителя 31
Кличко заявил, что его сайт тоже атаковали 16
В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего 5-летнюю девочку 33
В Киеве – более тысячи новых случаев COVID и 6 смертей 13
Киевлян предупредили об ухудшении погоды 27
В Киеве выздоровевших от COVID-19 вдвое больше, чем новых случаев 14

Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

 «Проект «Электронная карточка учащегося» начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единым для использования в транспорте. В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту. Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет другим образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте», – отметил Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА отметил, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками, но и станет современным носителем полезных функций – как для школьников, так и для их родителей.

«Столица – лидер в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте учащегося мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам. В дальнейшем мы будем использовать новые сервисы как дополнительный функционал для карт, что сделает их эффективным и современным инструментом для сферы образования, в частности, для оплаты питания или контроля родителями по оценкам детей», – подчеркнул Мондриевский.

Он также отметил, что два года подряд в столице откладывали введение электронной карточки ученика именно из-за неактивного участия родителей в этом процессе, но современные условия требуют рационального отношения к столичному бюджету, и времени на эксперименты больше нет. Окончательный переход на новое приложение должно состояться уже в марте, и это обоснованная позиция городских властей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги