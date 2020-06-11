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В столице резкого снижения или постоянного тренда на снижение заболеваемости коронавирусной болезнью нет.

Об этом в интервью Укринформу сказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург.

«Резкого снижения или постоянного тренда на снижение точно нет. Но заметьте, не все больные нуждаются в стационарном лечении. По сравнению с мартом имеем больше выявленных случаев - с одной стороны, это позитив, потому что они лечатся или их наблюдают, и с другой - есть тревога, что мы имеем больше бессимптомных форм. То есть мы делаем обследования, например, контактных лиц, то не видим клиники, симптомов никаких нет, а COVID-19 есть. С одной стороны, хорошо, что они не нуждаются в стационарной помощи, а с другой стороны - они инфицируют других более уязвимых, и об этом в данный момент никто ничего не знает», - отметила она.

Гинзбург также рассказала, что мобильные бригады (созданные приказом департамента, чтобы приезжать к больному с подозрением на COVID-19 по назначению врача и забирать образцы на анализ ПЦР - ред.) ежедневно проводят 400-500 заборов образцов биоматериала для ПЦР-тестирования (в том числе у людей, выписанных из стационаров с клиническим выздоровлением), на 10 мая в столице дома проведено уже 19488 заборов для ПЦР-исследований.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 июня, лабораторно подтвердили коронавирус еще у 91 жителя столицы.
ForUm

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