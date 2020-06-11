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Еще у 91 жителя столицы за прошедшие сутки, 10 июня, лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Новости сегодня - неутешительные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. На сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и четыре девочки - от 4 до 13 лет. А также 28 мужчин от 18 до 85 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет. Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24, Соломенском и Святошинском - по 12, в Днепровском районе - 10 случаев. Вирус не отступал. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности», - отметил Кличко.
ForUm

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