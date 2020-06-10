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С сегодняшнего дня Укрзализныця открывает продажу проездных документов для поездов №106/105 Одесса-Киев на станции Винница и №772 / 771 Хмельницкий-Киев на станции Гнивань, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 сообщением Сумы-Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

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