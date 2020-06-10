Посольство Украины во Франции осудило действия представительства французской компании Danone Russia в связи с выходом рекламного ролика с российским актером Михаилом Пореченковым, стрелявшим по украинским военным.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает посепаку кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» - говорится в заявлении посольства.

Рекламный ролик с Пореченковым вызвал критику в адрес Danone.

В украинском представительстве компании заявили, что им обидно из-за ситуации, которая сложилась, но они не могут «влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России».

Напомним, российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.