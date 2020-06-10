также в разделеОбщество
В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной по сбитому самолету МАУ 12
НАБУ: На е-билетах на «Бориспольский экспресс» растратили более 10 миллионов 21
Следствие по делу MH17 собрало доказательства участия РФ в войне на Донбассе 34
Суд отклонил апелляцию Кабмина по делу о депозитах офшоров Суркисов в Приватбанке 17
Кабмин выделил МВД 2,7 миллиарда на «карантинные» доплаты 20
Открытие КПВВ: Боевики за 2 часа не пропустили ни одного человека 32
МВД: Зеленский, Ермак и Ляшко нарушили карантин, материалы передадут в суд 39
ГБР будет просить об аресте Порошенко 40
Данон в Украине сделал заявление о скандальной рекламе с Пореченковым 45
В диссертации Портнова нашли новый плагиат 34
ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении 65
Зеленский поехал на Черниговщину 35
ГБР: Порошенко отказывается от допроса и пытается покинуть здание 168
Ермак поручил найти «туристические магниты» в каждой области 15
В Украине открывают заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению 44
Без привода: Порошенко пришел на допрос в ГБР 56
Еще один детсад под Киевом закрывают на карантин 30
КПВВ на Донбассе возобновляют работу: очередь собирается с 6 утра 118

Посольство Украины во Франции осудило действия представительства французской компании Danone Russia в связи с выходом рекламного ролика с российским актером Михаилом Пореченковым, стрелявшим по украинским военным.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает посепаку кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?» - говорится в заявлении посольства.

Рекламный ролик с Пореченковым вызвал критику в адрес Danone.

В украинском представительстве компании заявили, что им обидно из-за ситуации, которая сложилась, но они не могут «влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России».

Напомним, российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
50
Теги