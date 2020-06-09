Российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.





В октябре 2014 года в Сети появилась видеозапись того, как Пореченков приехал на оккупированную часть Донбасса и ради развлечения пострелял из пулемета по украинским военным в Донецком аэропорту. При этом на актере была одежда с нашивками «пресса». После этого СБУ открыла против него уголовное производство по ст. 3−258 ч. 1 УК Украины и объявила в розыск.

Отметим, что Пореченков уже не первый раз снимается в рекламе Danone для российских телеканалов.

Пользователи в комментариях к видео с резко раскритиковали французскую компанию за сотрудничество с россиянином, призвав бойкотировать ее продукцию.