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Российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.



В октябре 2014 года в Сети появилась видеозапись того, как Пореченков приехал на оккупированную часть Донбасса и ради развлечения пострелял из пулемета по украинским военным в Донецком аэропорту. При этом на актере была одежда с нашивками «пресса». После этого СБУ открыла против него уголовное производство по ст. 3−258 ч. 1 УК Украины и объявила в розыск.

Отметим, что Пореченков уже не первый раз снимается в рекламе Danone для российских телеканалов.

Пользователи в комментариях к видео с  резко раскритиковали французскую компанию за сотрудничество с россиянином, призвав бойкотировать ее продукцию.
ForUm

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