В украинском представительстве компании Данон, комментируя съемку в российской рекламе актера Михаила Пореченкова, обстреливавшего позиции украинских военных на Донбассе, заявили, что не могут влиять на рекламную политику в локальных офисах других стран.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

«Нам очень жаль из-за сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе и России», - отметили в пресс-службе.

Напомним, российский актер Михаил Пореченков, который стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в РФ.

В 15-секундной рекламе он рассказывает о пользе пробиотиков, показывая на камеру продукт производителя: «Дома хорошо, но с крепким иммунитетом еще лучше», – сказал россиянин.