Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
«В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн, Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн, Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, ГосЧС – 51 302,5 тыс. грн, Нацполиции – 2 249 861 грн», - написал он в Telegram.
Как сообщал ForUm, в мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.
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