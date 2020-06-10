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Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

«В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн, Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн, Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, ГосЧС – 51 302,5 тыс. грн, Нацполиции – 2  249 861 грн», - написал он в Telegram.

Как сообщал ForUm, в мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.
ForUm

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