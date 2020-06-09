В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД, передает «Экономическая правда».

В обращении МВД отмечается, что «средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения», как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.