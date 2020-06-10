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Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, сообщил  мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Это – наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек – в тяжелом состоянии. Пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах – 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей», - подчеркнул Кличко.

По его словам, большое количество в столице и больных с пневмониями. «408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек – до 3580.

 
ForUm

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