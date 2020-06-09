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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что у заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого есть шанс переизбраться на второй срок.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

«Мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет?» - считает Венедиктова.

Она отметила, что 30 ноября у Холодницкого истекает срок полномочий и по закону, и по контракту.

Напомним, 26 мая Венедиктова обвинила прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала не оставить это без реакции.

В ответ в САП напомнили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно выполнения их полномочий.

Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.
ForUm

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