Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что запрет въезда в Украину иностранному актеру не может одновременно служить причиной для того, чтобы фильмы, в которых он участвовал, были запрещены.

Об этом министр сказал в эфире телеканала UA: Перший, передает hromadske.

Так он прокомментировал исключение русского актера Федора Добронравова из перечня лиц, создающих угрозу украинской национальной безопасности.

«Во-первых, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта? Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти», — говорит министр.

Он отметил, что «одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, к примеру, Охлобыстина или Пореченкова». Тогда, говорит министр, может идти речь о так называемых «черных списках».

«Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в частности фильмов Романа Балаяна, откладываются на полку», — считает Ткаченко и добавляет, что с этим вопросом нужно разобраться, чтобы внесения в такие «черные списки» было прозрачным и понятным.

Напомним, 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября 2017 Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта 2019 года стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.

После этого Фамилия Добронравова была изъята из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины