Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддерживает намерения Александра Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры и информационной политики Украины, заявил глава комитета Никита Потураев (фракция «Слуга народа»).

«Наш комитет не поддерживает этого заявления. У нас был разговор с господином Александром - и мы надеемся, что все возникшие разногласия будут решены надлежащим образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета», - сказал он журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь заместитель главы комитета Евгения Кравчук уточнила, что данное заявление министра еще не зарегистрировано в парламенте официально.

«Завтра (17 ноября – ред.) у нас заседание комитета, но этого вопроса в повестке дня нет. Завтра мы будем заслушивать кандидатов на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и это фактически единственный вопрос повестки дня», - пояснила парламентарий.

По ее словам, члены комитета планируют во вторник встретиться с Ткаченко для «получения ясности по кадровому вопросу» и обсуждения перспектив бюджета на 2022 год для гуманитарной сферы и креативных индустрий.

Кравчук добавила, что фракция «Слуги народа» также не поддерживает возможную отставку Ткаченко.

«Я думаю, что на протяжении ближайших дней это будет решено (вопрос касательно отставки Ткаченко – ред.). Мое мнение: господин Ткаченко соответствует занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был заграницей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции улеглись, можно было это переосмыслить», - сказала парламентарий.

Вместе с тем она назвала преждевременной возможность обсуждать потенциальных кандидатов на должность министра «до того времени, пока не будет на 100% решено, что он таки уходит по собственному желанию».

При этом Кравчук подчеркнула, что большинство членов фракции «Слуга народа» не поддерживают намерение Ткаченко подать в отставку.

«Я не общалась со всеми коллегами, но исходя из тех разговоров, которые у меня были на съезде, на заседании фракции, то подавляющее большинство также не поддерживают эту отставку», - уточнила она.

Как сообщал ForUm, 11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке.