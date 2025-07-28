Російські дрони знову атакували житловий квартал Києва: поранено трирічну дитину

Унаслідок нічної ворожої атаки безпілотників у Дарницькому районі Києва постраждали п’ятеро мешканців багатоповерхового житлового будинку, серед них — трирічна дитина. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, чотирьох постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Вибуховою хвилею у будинку пошкоджено вікна з 6-го по 11-й поверхи одного з під’їздів.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що серед постраждалих дитина дістала осколкові поранення. Крім того, пошкоджено кілька автомобілів, які були припарковані поруч з будівлею. За словами Ткаченка, пожежі вдалося уникнути.

Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих, однак ці дані були уточнені після проведення рятувальних робіт.