Окружной административный суд Киева отменил запрет на показ телесериала «Сваты» и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Как сообщает пресс-служба суда, рассмотрев дело по иску ООО «Телерадиокомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» суд удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмене постановления и приказов.

В частности, суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации Федору Добронравову и признал противоправным и отменил соответствующее постановление СБУ.

Также суд признал противоправными действия данного ведомства относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, признал противоправным и отменил данный приказ Минкульта и Госагентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

«При принятии решения по делу суд проанализировал содержание справки, которая была подготовлена ​​СБУ и на основании которой приняты и другие обжалуемые решения, и установил, что она составлена ​​с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований», - говорится в сообщении.

Поэтому все остальные решения, принятые ответчиками на основании указанной справки, признаны необоснованными и отменены.

Напомним, в январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».